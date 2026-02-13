Almeyda apela a Bilardo para que los aficionados vistan de rojo en el Sevilla-Alavés

El técnico de Azul (provincia de Buenos Aires) recordó en rueda de prensa al que fuera seleccionador de la Albiceleste como "uno de los mejores entrenadores que" tuvo a lo largo de su carrera, al tildarlo como un técnico "ganador y apasionado" que, "como argentino", le merece "respeto y admiración de haber vivido cosas con él".

El Sevilla intenta generar un ambiente positivo mañana en su estadio, en el encuentro contra el Alavés -que dirige el también argentino Eduardo 'Chacho' Coudet-, mediante una llamada a los aficionados para que vayan vestidos de rojo bajo el lema "los de colorado son los nuestros", una frase legendaria de Bilardo durante su etapa en el club (1992-1993).

Al margen de esa cita, Almeyda declaró este viernes que su equipo "tiene que mantener la categoría", para lo cual es necesario concienciarse de que "todos los partidos son finales", empezando por el choque contra el Alavés.

"Nos tenemos que quitar de la cabeza la sensación de ver como algo negativo jugar de local. Tenemos que hacernos fuertes para conseguir que lo buen vuelva", indicó un Almeyda que dice trabajar "para que sea feliz la gente que paga y que siente el Sevilla", a la que a estas alturas se le debe "hablar con hechos".

El técnico, que confirmó que el extremo belga Adnan Januzaj permanecerá una jornada más de baja, asume que su equipo debe "encontrar la regularidad en todo: defensa, ataque, balón parado" y que "hay que mejorar en" todas las facetas para evitar "ser tan accesible en algunos tramos de los partidos".

"Queremos darle una alegría a los nuestros y tenemos que dejar la portería a cero", sentenció Matías Almeyda, cuyo equipo ha encajado algún gol en veintidós de los veintiséis partidos oficiales que él ha dirigido en el Sevilla.

El preparador sevillista, pese a todo, sigue siendo optimista porque "más allá de resultados", cree que "este equipo ha demostrado unión y compromiso, que es lo más importante" para salir de situaciones complicadas, y explicó que "los chicos han tomado la iniciativa" de conjurarse con la afición para batir al Alavés.

En las 23 jornadas disputadas, el Sevilla acumula siete victorias y cuatro empates que lo sitúan en la decimotercera plaza, con 25 puntos, los mismos que el Alavés, un puesto más abajo de la clasificación que lidera el Barcelona, con 58.