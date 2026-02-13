Bordalás:"A veces tienen más emoción los partidos de la zona baja que los de la zona alta"

El técnico del conjunto azulón analizó el torneo desde el punto de vista de un aficionado y comparó LaLiga con los campeonatos de otros países, en los que, a su juicio, hay más interés por la variedad de clubes que optan al título.

"Creo que hay una igualdad muy grande. Dije que iba a ser una temporada de máxima exigencia y dificultad y lo estamos viendo. Cada partido cuesta muchísimo ganarlo. Hay muchas dificultades y se ve desde hace varias temporadas, que un equipo de la zona baja puede sorprender a uno de la zona baja", explicó.

"Pero de alguna manera habría que reflexionar, porque lo que sí que preocupa como aficionado, no ya como entrenador, es que la Liga, en la parte alta, si la comparamos con otras ligas, donde hay ocho o nueve equipos que pelean por el campeonato, aquí se repiten año tras año. El tercer clasificado está ya a doce puntos de los dos primeros. A veces tienen más emoción partidos de la zona baja que de la zona alta", añadió.

Este sábado, el Getafe se enfrentará al Villarreal después de ganar en Vitoria al Alavés y de romper una mala racha de ocho encuentros sin conocer la victoria. El técnico azulón reconoció que la victoria en Mendizorroza "fue importante" y dejó claro que el choque frente al equipo de Marcelino García Toral "no va a ser fácil".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es un equipo que no para de crecer, que invierte, que hace las cosas bien. Es de los mejores de la Liga en muchas cosas. Será un partido complicado que nos va a exigir mucho. El Villarreal te puede hacer daño, no solamente en transiciones. Tiene muchos argumentos, domina muchas facetas del juego: calidad, jugadores de uno contra uno y veloces", señaló.

"Es un equipo fuerte que lo demuestra todo el campeonato y por eso está donde está en la clasificación. Tienen una plantilla muy compensada que han trabajado muy bien todas las temporadas. Es un equipo que las bajas quizá no se acusen tanto como en otras plantillas", añadió.

Sobre la victoria del Getafe ante el Alavés, dijo que se alegró mucho por sus jugadores porque "se lo merecían" ya que "venían trabajando desde hace tiempo por la victoria" y ahora, con esos tres puntos, podrán tener más tranquilidad para afrontar futuros duelos.

"Seguro que se han liberado y se han quitado la presión. A ver si mañana le damos una alegría a nuestra afición. Hace muchas semanas que no lo conseguimos de local y es nuestra asignatura. Este año es atípico por las obras y todo lo que conlleva".

También habló sobre algunos de sus nuevos fichajes en el mercado de invierno. Sobre el último, Veljko Birmancevic, que aún no ha debutado, recordó que hay otros compañeros que también están trabajando bien y que no han podido "aportar en el campo por diferentes oportunidades".

Sin embargo, sus declaraciones invitaron a pensar en un posible debut del extremo serbio: "Ha sido el último en llegar y está trabajando bien. Puede ser que pronto también pueda debutar y aportar al equipo".

Respecto al delantero argentino Luis Vázquez, que suma dos goles en tres partidos, manifestó que sus tantos "han sido muy importantes" igual que todo el trabajo que hace sobre el terreno de juego en cada partido.

"Sabe que tiene que crecer y mejorar. Sabe que es una oportunidad buena para él. Viene de jugar muy poco y con todos los respetos, de una liga inferior como la belga. Seguro que va a seguir creciendo y no solo en los goles, también en el trabajo que aporta al equipo".

Preguntado por Luis Milla y Mauro Arambarri, indicó que ambos son "chavales magníficos como personas y profesionales" y demostró tener una relación muy cercana con ambos:

"Me quedo como son como chavales y personas. Les quiero muchísimo, son como si fueran hijos míos. Les tengo un gran cariño y ojalá sigan aportando lo que aportan, que es mucho compromiso, juego, energía y es un espejo para los chavales más jóvenes y en el que se deben mirar".

Asimismo, se mostró irónico cuando fue inquirido por el futuro calendario del Getafe, que incluye muchos partidos en viernes y lunes: "Igual quieren que tengamos libre el fin de semana y por eso nos ponen viernes o lunes".