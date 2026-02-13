Carrick, mejor entrenador de enero en la Premier League

El preparador inglés llegó al club a principios de enero como sustituto del despedido Rúben Amorim y desde entonces no conoce la derrota. En los cinco encuentros que ha dirigido el United ha derrotado al Manchester City, al Arsenal, al Fulham y al Tottenham Hotspur, antes de romper su racha de triunfos con un empate frente al West Ham United.

Durante toda la etapa de Amorim en el United, el equipo nunca consiguió enlazar cuatro victorias consecutivas.

El impulso de Carrick, que ya dirigió al equipo de forma interina hace unos años, tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer, ha permitido a los 'Red Devils' colocarse cuartos con 45 puntos, a cinco del Aston Villa, tercero, y con uno de ventaja sobre el Chelsea, quinto.

Carrick se ha impuesto en las votaciones a Andoni Iraola, del Bournemouth, Liam Rosenior, del Chelsea, y a Sean Dyche, que pese a ser despedido este jueves del Nottingham Forest había sido nominado a este premio.

