El alcalde de Madrid, tras el 4-0 del Atlético, no se confía: "El Barça es un equipazo”

En declaraciones a la prensa durante un evento, Almeida, hincha reconocido del Atlético, confesó que apenas pudo seguir el encuentro en directo por la tensión: “No lo vi, tengo que decirlo, no me atrevo, realmente lo paso muy mal, las cosas como son”.

El regidor calificó el partido como “espectacular”, según lo que ha podido leer y observar en los goles y jugadas posteriores, aunque, a pesar de la amplia ventaja conseguida por el Atlético, insistió en la prudencia: “Hemos dado el primer paso, lo lógico es que nosotros pasemos, pero no podemos caer en confianza”.

Asimismo, el alcalde expresó su expectativa por la vuelta de la semifinal, que se disputará el 3 de marzo, y bromeó sobre si será capaz de verla completa.

La otra semifinal de Copa enfrenta a los equipos vascos Athletic Club y Real Sociedad. El encuentro de ida terminó con victoria por 0-1 para los de San Sebastián.

