El Betis, el rival al que más veces se ha enfrentado el Mallorca

Ambos conjuntos han coincidido en varias de sus etapas en la Segunda División, lo que ha propiciado que el partido de este domingo coloque al conjunto andaluz como líder en solitario de esta clasificación.

El balance es favorable a los verdiblancos, quienes han salido victoriosos en 36 ocasiones, por 30 favorables al elenco insular y 11 empates, aunque esta cifra viene engordada por los resultados de las últimas temporadas.

Desde que el Mallorca regresara a LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), han sido siete los triunfos que suma el actual equipo del chileno Manuel Pellegrini, mientras que los bermellones ganaron solamente la temporada en el Benito Villamarín (1-2) y empataron en la temporada 2021-2022 en Son Moix (1-1), en el que fue el primer partido de los mallorquinistas en esta andadura en la máxima categoría.

Este domingo, el conjunto de Jagoba Arrasate necesitará dejar atrás este bagaje para sumar un resultado positivo muy necesario y que ayudaría a elevar la confianza de sus pupilos en Son Moix, después de ganar tanto a Sevilla (4-1) como a Athletic Club (3-2) en sus últimas apariciones como locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy