El brasileño Igor Thiago, mejor jugador de enero de la Premier League

"Es una sensación increíble. Le he preguntado a la gente en el club cuántos jugadores del Brentford han ganado esto, y me dijeron que nadie había recibido este trofeo antes que yo. Así que estoy muy feliz de haberlo ganado dos veces ahora y espero, con suerte, ganar más", expresó el delantero, que ya se llevó el galardón en noviembre y se ha convertido en el primer brasileño en la historia de la Premier en ganarlo dos veces.

El atacante, de 24 años, firmó cinco goles durante el mes de enero, incluido un 'hat-trick' frente al Everton, y atraviesa el mejor momento de su carrera tras sumar 18 goles en 27 partidos oficiales entre todas las competiciones, 17 de ellos en la Premier League.

Su gran rendimiento le ha situado como el segundo máximo goleador del campeonato inglés, sólo por detrás del noruego Erling Haaland, del Manchester City, que le aventaja en cinco tantos.

Aunque todavía no ha debutado con la selección absoluta de Brasil, su nombre empieza a sonar con fuerza como posible sorpresa en futuras convocatorias, especialmente con vistas al Mundial de 2026, para el que el seleccionador Carlo Ancelotti podría incluirle en la lista por su destacado rendimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy