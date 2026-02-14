Pellegrini no recupera efectivos: "La misma lista que la semana pasada"

Pellegrini mostró su satisfacción por haber trabajado una semana "únicamente centrado en LaLiga, lo más importante", ya que se trata de "la competición que permite clasificar a Europa", el que calificó como "objetivo del club" que pretende lograr por sexta temporada consecutiva.

El técnico santiaguino alabó al extremo brasileño Antony dos Santos, quien "se va controlando" para poder participar en los partidos a pesar de la "pubalgia" que lo lastra desde hace un mes y que "disminuye cuando calienta", si bien admitió que está obligado a tomar "precauciones" en cada entrenamiento.

Manuel Pellegrini, cuyo equipo ganó la pasada jornada en el Metropolitano, no escondió su decepción por haber sido eliminado tres días antes de la Copa por el mismo Atlético y dijo no haber "sentido ningún alivio" por la goleada que le infligió en la ida de las semifinales al Barcelona.

"A algunos le parecía improbable que el Atlético lo hiciera contra nosotros, pero también lo hizo ante el Barcelona", sentenció el preparador verdiblanco.

