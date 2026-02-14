Simeone: "Agradezco todos los días por el lugar que tengo y el afecto que recibo"

"Sinceramente, si me pedís una palabra que sintetice el sentimiento que tengo por este club, no la encuentro. Soy un agradecido. Vivo agradeciendo todos los días por el lugar que tengo, por el afecto que recibo y por la suerte que tengo de haber compartido con futbolistas que siempre han llevado una idea al campo de juego y la han transmitido con la pasión que siento yo por este juego. Pero no tengo una palabra que pueda resumir para explicar el sentimiento que se siente", explicó en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

Su contrato termina en 2027. ¿Se ve más allá de ese año en el banquillo del Atlético?

"No sé, estoy pensando en el Rayo y tengo en la cabeza dos mil millones de partidos", contestó el técnico argentino, que enfoca al encuentro de este domingo: "El Rayo está con necesidades, más allá de este tiempo que ahora no viene jugando (por el aplazamiento ante el Oviedo). Y nosotros tenemos nuestras necesidades también para seguir compitiendo como lo solemos hacer".

"No tengo claro todavía por quién empezar este domingo, pero sí hemos trabajado con gente en un imaginario partido. Siempre le digo a los futbolistas que la formación la damos en la previa, así que en este tiempo, hasta este domingo, resolveremos con lo que empezaremos el partido", expuso.

Simeone se refiere a la alineación con la que probó en el entrenamiento de este sábado y que incluye nueve cambios respecto al 4-0 al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey del pasado jueves: el portero Jan Oblak; los defensas Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los centrocampistas Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso y Nico González; y los atacantes Thiago Almada y Alexander Sorloth.

Una rotación masiva en el once, cuando asoma el próximo miércoles el Brujas en los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones y cuando está tan reciente el duelo del pasado jueves en la Copa del Rey.

El Atlético sólo tendrá 65 horas y 15 minutos de pausa entre el final del partido contra el Barcelona y el inicio del choque contra el Rayo Vallecano.

"No le importa a nadie todo esto. Este domingo va a importar el resultado que tengamos en el partido. Y nosotros, desde el lugar que tenemos, intentar poner a los que mejor creamos que puedan representar el partido y que puedan jugar de la manera que queremos", advirtió el técnico.

El objetivo es "mantener lo que el equipo está transmitiendo, más allá de haber perdido el otro día con el Betis".

"Sobre todo, hicimos un primer tiempo muy bueno (contra el equipo verdiblanco) y seguir en la misma línea que estamos juegue quien juegue. Ya venimos diciendo hace años, y lo confirmo más ahora que nos van a tocar dos partidos de Champions por delante, que necesitamos a todos y todos es todos. Y a partir de ahí, sean 90, 40 o 10, lo que toque, necesitamos al equipo y al grupo", proclamó Simeone.

También fue preguntado por el centrocampista Obed Vargas y su proceso de adaptación al equipo, tras ser fichado en este mercado de invierno. "Vargas está tratando de acoplarse al equipo, igual que Rodrigo (Mendoza) y Lookman. Los tres están en la misma situación, vienen a ayudarnos y esperamos que, de a poco, vayan dando lo mejor en el entrenamiento para que podamos tener más tiempo de ellos en los partidos", afirmó.