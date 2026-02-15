El argentino Federico Arias, nuevo entrenador del Cartagena

La contratación se hizo pública después de que el conjunto que venía entrenando de forma interina Raúl Guillén -sustituto del destituido Javi Rey- ganase este domingo por 2-1 al Marbella en el estadio Cartagonova.

Ese choque, de la vigésimo cuarta jornada liguera en la tercera categoría nacional, dejó al Cartagena en el decimotercer puesto de la tabla con 31 puntos sumados en 23 partidos disputados -tiene uno pendiente- y estando a cinco de los puestos de promoción de ascenso a Segunda y cuatro por encima de la zona de descenso a Segunda RFEF.

Federico Andrés Arias, de 46 años -nació el 24 de abril de 1979 en Rosario-, desarrolló la mayor parte de su carrera en los banquillos en su país desde el año 2010. Entonces comenzó su carrera como entrenador en las categorías formativas de la Liga Rosarina para luego incorporarse a las filas del City Football Group, donde completó su formación incorporándose al cuerpo técnico del Montevideo City Torque de Uruguay. En la temporada 2021/2022 dirigió al primer equipo de Chacarita Juniors de Argentina y en la 2023/2024 hizo lo propio con el Independiente de Rivadavia, primero guiando al filial y luego al primer equipo.

Anteriormente, como futbolista, fue jugador del Rosario Central, con el que debutó en la máxima categoría del fútbol argentino con 18 años, y campeón con el Vélez Sarsfield. Los equipos Quilmes, Tiro Federal y Atlético Belgrano también tuvieron a Arias en sus filas. Además, jugó en Inglaterra con el Southampton y en Italia con el Martina Franca. En Sudamérica defendió las camisetas del Sporting Cristal y el Coronel Bolognesi en Perú, del Deportes Melipilla en Chile y del Yaracuyanos en Venezuela.

El Cartagena le proporcionará la posibilidad de estrenarse en el fútbol español.