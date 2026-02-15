Vítor Pereira, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Pereira, de 57 años, ha sido el elegido por la directiva que encabeza Evangelos Marinakis, con quien ya trabajó en el Olympiacos griego, con el objetivo de certificar la permanencia del club inglés, que actualmente cuenta con una ventaja de tres puntos sobre los puestos de descenso.

El técnico procede precisamente del Wolverhampton Wanderers, club al que llegó en diciembre de 2024 desde el Al Shabab saudí y al que logró mantener en la Premier League la pasada campaña.

Sin embargo, en el presente curso, y pese a haber renovado su contrato en septiembre de 2025 por tres temporadas más, fue destituido en noviembre tras sumar apenas diez puntos en las diez primeras jornadas y dejar al equipo en la última posición de la tabla.

Pereira sustituye a Sean Dyche, cesado tras una racha irregular que incluyó solo dos victorias en los últimos siete partidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dyche había tomado el relevo en octubre después de la salida de Ange Postecoglou, que no logró ganar ningún encuentro, y de Nuno Espirito Santo, quien abandonó el cargo por discrepancias con la directiva.

El Forest, eliminado de la FA Cup por el Wrexham pero aún con vida en la Europa League, donde disputará la repesca frente al Fenerbahce, afronta ahora un tramo decisivo de la temporada con su cuarto entrenador del curso y con el objetivo prioritario de asegurar la permanencia en la Premier League.