El chileno Felipe Mora, sobre la ausencia de su país en el Mundial: "Se me hará difícil"

"Será un momento de descanso con la familia, se me hará difícil verlo sin que esté Chile, pero la selección está en proceso de recambio con mucho aprendizaje para volver a una Copa del Mundo en un futuro", explicó el jugador de Portland Timbers en rueda de prensa.

Mora, delantero centro de 32 años, ha sido once veces internacional con la selección de Chile y ha marcado un gol, según datos del portal especializado Transfermarkt.

Chile quedó última en las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial que se jugará este verano en Norteamérica.

El último partido de Mora con Chile fue en noviembre de 2024 durante uno de estos partidos clasificatorios.

El próximo año, la MLS ajustará su ventana de fichajes y lo emparejará con los de Europa.

"Creo que va a ayudar mucho a la liga porque se facilitarán muchas llegadas y mejorará la competitividad porque los equipos tendrán rodaje. Por ahí se puede ver un poco más parejo", apuntó al respecto el delantero chileno.

Mora ha marcado 52 goles y ha dado 17 asistencias en 160 partidos con la camiseta de Portland Timbers, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.

Antes de aterrizar en la MLS con Portland, Mora militó en los chilenos Audax Italiano y U de Chile, además de los mexicanos Cruz Azul y Pumas.