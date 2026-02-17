Flamengo viaja a Buenos Aires con cuatro bajas para la Recopa

Los centrocampistas Jorginho, Wallace Yan y el español Saúl Ñíguez, así como el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, no fueron incluidos por el técnico del conjunto de Río, Filipe Luís, en la delegación que viajó a Argentina.

En un comunicado, Flamengo explicó que Jorginho sigue el plan de recuperación establecido por el departamento médico por la lesión que sufrió en su muslo izquierdo.

El volante permanecerá en Río de Janeiro junto con Wallace Yan, quien continúa con dolores musculares.

A ellos se suman Saúl Ñíguez, que permanece en recuperación tras una cirugía en el tobillo izquierdo, mientras que Gonzalo Plata cumple el segundo partido de suspensión impuesto por la Conmebol tras su expulsión en la semifinal de Copa Libertadores.

Filipe Luis, exjugador del Atlético de Madrid, sí podrá contar con el goleador Pedro, quien finalmente no sufrió ninguna lesión en el encuentro con Botafogo por la Liga brasileña, y con Guillermo Varela, pues el defensa uruguayo ya se recuperó de la lesión en el tobillo derecho.

El título de la Recopa, que mide al campeón de la Libertadores (Flamengo) con el campeón de la Copa Sudamericana (Lanús) se definirá en el partido de vuelta, el 26 de febrero, en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Flamengo, que obtuvo cuatro títulos el año pasado, incluyendo el de la Libertadores y el del Campeonato Brasileño, necesita vencer la Recopa para recuperar la confianza de su afición, tras haber dejado escapar el título de la Supercopa do Brasil, que ganó Corinthians.