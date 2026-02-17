Heitinga deja de ser asistente del Tottenham después de 32 días en el cargo

El exjugador del Atlético de Madrid, que firmó con el club del norte de Londres el pasado 15 de enero, ha decidido abandonar la entidad a pesar de contar con el beneplácito de la directiva para continuar con su rol e incluso sonar para tomar las riendas del primer equipo.

Igor Tudor fue el elegido para ser el técnico del equipo del primer equipo hasta final de temporada, donde tendrá que certificar la salvación del Tottenham en la Premier League y competir hasta dónde pueda en la Champions League, tras clasificarse cuarto en la fase de grupos

El croata, que se estrenará el domingo ante el Arsenal como local, estaba libre desde octubre del año pasado tras ser despedido por el Juventus, tras no ganar en ocho jornadas consecutivas y tener al equipo en la octava plaza de la Serie A.

Además de su paso por el Juventus, el croata ha pasado por el Olympique de Marsella, el Galatasaray, el Lazio, el Hajduk Split y el Udinese.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El nuevo técnico tendrá ahora como segundo a Ivan Javorcic, como preparador físico a Riccardo Ragnacci y como entrenador de porteros a Tomislav Rogic.