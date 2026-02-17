17 de febrero de 2026 - 19:00
Mourinho expulsado del Benfica-Real Madrid y no se sentará en el banquillo en el Bernabeu
Lisboa, 17 feb (EFE).- El técnico del Benfica, José Mourinho, fue expulsado este martes en la segunda mitad del partido entre las 'aguilas' y el Real Madrid de la Liga de Campeones tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar, por lo que no se sentará en el banquillo de su equipo en la vuelta en el Bernabéu el 25 de febrero.
Mou recibió dos tarjetas amarillas y la consiguiente roja del colegiado francés François Letexier en el minuto 85 tras protestar por una falta al delantero colombiano Richard Ríos, que acababa de entrar en el campo en sustitución de Rafa Silva.
Indignado, Mourinho salió el césped para seguir el resto del encuentro desde la grada.