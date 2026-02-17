Mundial 2026: Perros robots reforzarán la seguridad en estadios de México

“Esta unidad del K9-X, es una unidad que se trata de un equipo robótico diseñado exclusivamente para tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales”, detalló a EFE Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana.

Los perros robot fueron presentados y entraron en operaciones para reforzar la seguridad de Guadalupe, en donde está ubicado el Estadio BBVA, donde se desarrollarán tres partidos de la fase de grupos y una eliminatoria de octavos.

La inversión que se hizo en los robots tácticos es aproximadamente de 2,5 millones de pesos (poco más de 146.000 dólares) y están provistos de cámaras de video, visión nocturna, comando de voz y advertencia, además de que están fabricados con un material resistente que puede ingresar en espacios abruptos.