Fútbol Internacional
17 de febrero de 2026 - 17:53

Mundial 2026: Perros robots reforzarán la seguridad en estadios de México

Fotografía que muestra unidades robóticas de Perros K9-X durante un recorrido este martes, en el Estadio BBVA en Monterrey (México). Cuatro perros robots que integran la nueva División K9-X, del ayuntamiento de Guadalupe, reforzarán la seguridad a través de labores de monitoreo y atención durante los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se disputarán en el norteño estado mexicano de Nuevo León. Miguel Sierra

Cuatro perros robots que integran la nueva División K9-X, del ayuntamiento de Guadalupe, reforzarán la seguridad a través de labores de monitoreo y atención durante los partidos del Mundial de fútbol 2026 que se disputarán en el norteño estado mexicano de Nuevo León.

Por ABC Color

“Esta unidad del K9-X, es una unidad que se trata de un equipo robótico diseñado exclusivamente para tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales”, detalló a EFE Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana.

Así lucen los perros robtos de la División K9-X que reforzarán la seguridad en los estadios de México durante el Mundial de Fútbol 2026.

Los perros robot fueron presentados y entraron en operaciones para reforzar la seguridad de Guadalupe, en donde está ubicado el Estadio BBVA, donde se desarrollarán tres partidos de la fase de grupos y una eliminatoria de octavos.

La inversión que se hizo en los robots tácticos es aproximadamente de 2,5 millones de pesos (poco más de 146.000 dólares) y están provistos de cámaras de video, visión nocturna, comando de voz y advertencia, además de que están fabricados con un material resistente que puede ingresar en espacios abruptos.