Tres puntos extra para lamerse las heridas

Tocado en lo anímico y en lo deportivo tras la dolorosa derrota en el derbi ante el Valencia, el Levante es penúltimo en LaLiga EA Sports y podría dejar en cuatro puntos la distancia con la zona de la permanencia si es capaz de ganar al Villarreal este duelo correspondiente a la décimo sexta jornada del campeonato y que no se pudo disputar en su día por la alerta roja.

El entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué ni Pablo Martínez, que sufrió ante el Valencia un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda, ni con el sancionado Arriaga, que fue expulsado por doble amarilla en el derbi por aplaudir al colegiado Ortiz Arias, aunque la sanción todavía no es oficial.

Además, el centrocampista francés Ugo Raghouber llega muy justo al encuentro, ya que sólo se ha entrenado este martes con el equipo.

En cambio, el entrenador portugués recupera a Toljan y Matturro, ambos sancionados el pasado fin de semana, y los dos entrarían en un once inicial que, a priori, presentará distintos cambios respecto al que cayó ante el Valencia.

Podía regresar al once inicial el delantero camerunés Etta Eyong, ya que el entrenador del Levante confirmó que el africano “está listo” para jugar, pese a que el Levante debería pagar 100.000 euros al Villarreal en el caso de que participe tal y como quedó estipulado en el contrato de traspaso firmado entre ambos el pasado verano.

Por su parte, el Villarreal llega este partido ante Levante con la necesidad de recuperar puntos para abrir distancias sobre sus perseguidores y romper su mala dinámica, ya que suma tan solo una victoria en los seis últimos partidos ligueros, en los que no ha ganado en sus tres últimos desplazamientos.

Los de Marcelino García Toral han perdido el colchón que tenían sobre sus perseguidores, sobre todo con el Real Betis, al que ahora aventaja en solo cuatro puntos, en la pelea por las plazas de Liga de Campeones.

Para este encuentro, el técnico seguirá sin poder contar con el delantero Gerard Moreno, que sigue sin recuperarse de sus molestias musculares, y muy probablemente tampoco con Dani Parejo, que con molestias musculares, es duda para este partido.

Por contra, Marcelino recupera a Sergi Cardona y Alberto Moleiro, que tuvieron que ser suplentes en Getafe por un proceso vírico.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Vencedor, Olasagasti, Paco Cortés, Carlos Álvarez, Tunde o Iván Romero y Etta.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza;Comesaña, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Nicolas Pepe y Mikautadze.