Trezeguet llega a Ecuador con la Copa del Mundo e invita a soñar con una gran actuación

Durante la presentación del trofeo, Trezeguet aseguró que "en el fútbol las sorpresas existen" y señaló que espera que Ecuador "haga un papel extraordinario durante el Mundial 2026".

La exhibición de la Copa del Mundo a la que los aficionados ecuatorianos asistieron para fotografiarse con el trofeo, se dio este martes en el Quorum, del Paseo San Francisco, en el sector de Cumbayá, al que asistió también la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

Pinto aseveró que los sueños sí se cumplen, pero que para eso hay que jugar en equipo, "porque cuando se juega en equipo somos más fuertes".

La vicepresidenta añadió que "la selección ha demostrado que Ecuador es grande, es resiliente, que sorprende y que Ecuador es mágico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y añadió que cuando Ecuador se clasificó por primera ocasión al Mundial, al de Corea del Sur y Japón 2002, ese día, además de cambiar el deporte ecuatoriano, "cambió la mentalidad del país", porque el fútbol terminó dando más que una clasificación, dio "una nueva visión del mundo entero".

Entre las figuras invitadas estuvieron Edison Méndez, autor del primer gol para el primer triunfo de Ecuador por 1-0 sobre Croacia en el Mundial de 2002, y quien repitió participaciones en Alemania 2006 y Brasil 2014.

También estuvieron, entre otros, Antonio Valencia, figura en los mundiales 2006 y 2014; y Hernán Galíndez, mundialista con Ecuador en Qatar 2022 y artífice para la clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La Copa del Mundo que este lunes visitó Colombia, llega por cuarta ocasión la capital ecuatoriana. Estuvo por primera ocasión previo al Mundial de Alemania 2006, repitió antes de Brasil 2014 y con miras al de Qatar 2022, campeonatos para los que se clasificó Ecuador.

Ecuador formará parte del Grupo E en el próximo mundial junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.