0-2. El Atlético se marcha al descanso con ventaja con goles de Julián Alvarez y Lookman

Brujas (Bélgica), 18 feb (EFE).- El Atlético de Madrid y el Club Brujas se marchan al descanso con victoria del Atlético (0-2) tras un penalti tempranero transformado por Julián Alvarez y un cabezazo de Ademola Lookman al filo del descanso en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones en el Estadio Jan Breydel de Brujas (Bélgica).