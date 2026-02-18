18 de febrero de 2026 - 17:55
0-2. El Atlético se marcha al descanso con ventaja con goles de Julián Alvarez y Lookman
Brujas (Bélgica), 18 feb (EFE).- El Atlético de Madrid y el Club Brujas se marchan al descanso con victoria del Atlético (0-2) tras un penalti tempranero transformado por Julián Alvarez y un cabezazo de Ademola Lookman al filo del descanso en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones en el Estadio Jan Breydel de Brujas (Bélgica).
Tras el gol inicial de penalti transformado por Julián Alvarez, el Brujas se instaló en el ataque y obligó a varias estiradas de Jan Oblak, aunque no logró transformar ninguna de sus oportunidades.
En los últimos instantes de la primera parte y tras varios intentos de Giuliano, Ruggeri y Julián Alvarez, fue Lookman el que logró rematar el balón al fondo de la portería para ampliar la ventaja rojiblanca.