AFE pide a la UEFA una investigación en profundidad y que refuerce protocolo anti racismo

El sindicato español confirmó a EFE la remisión esta mañana de la misiva, en la que reclama a la UEFA una investigación, en virtud del artículo 14 del Código Disciplinario de este organismo, para comprobar si el delantero madridista ha sido objeto de actitudes racistas, a la vez que pide que, en caso de confirmarse, se adopten las medidas disciplinarias correspondiente.

Para AFE, a raíz de lo manifestado por Vinicius, el jugador se siente víctima de una conducta racista, que claramente atenta contra su dignidad personal y profesional por lo ocurrido en el campo del Benfica, donde el partido estuvo interrumpido unos ocho minutos por los hechos, que el propio delantero brasileño denunció al árbitro.

El sindicato incide en que, en general, los casos de racismo son delitos de odio, criterio que en las últimas horas ha avalado el Tribunal Supremo al confirmar la condena por delito de odio a un hombre que profirió insultos racistas y amenazas contra el propietario de un bar en Valencia.

Para el Tribunal Supremo expresiones como "negro de mierda" o ataques por no ser español no son simples exabruptos, sino conductas penalmente relevantes cuando implican exclusión y menosprecio por razón de raza o nacionalidad.

AFE también pide que la UEFA refuerce su protocolo ante este tipo de situaciones discriminatorias.

El artículo 14 del Código Disciplinario de la UEFA establece en su primer punto que "cualquier entidad o persona sujeta a estas normas que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo específico, o cualquier otra sanción apropiada".

"Si uno o varios seguidores de una asociación miembro o de un club incurren en el comportamiento descrito en el párrafo 1, la asociación miembro o el club responsable incurrirá como mínimo en una multa y en el cierre parcial del estadio o en la prohibición de vender entradas a sus seguidores visitantes", añade.

También indica que "si las circunstancias del caso lo requieren, el órgano disciplinario competente podrá imponer cualquier otra medida disciplinaria adicional apropiada a la asociación miembro o al club responsable, como la celebración de uno o más partidos a puerta cerrada, el cierre del estadio, la pérdida de un partido, la deducción de puntos y/o la descalificación de la competición".

"Si el árbitro suspende el partido por conducta racista y/o discriminatoria, el partido podrá ser declarado perdido" y estas medidas disciplinarias "podrán combinarse con un servicio comunitario relacionado con el fútboly/o directrices específicas, como el uso de pancartas y/o la aplicación de medidas preventivas, destinadas a combatir el racismo y otras conductas discriminatorias".

Actualmente, y desde 2009, el protocolo de la UEFA establece tres pasos, en los que los árbitros detendrán primero el partido y pedirán que se haga un anuncio por megafonía pidiendo a los espectadores que cesen inmediatamente cualquier comportamiento racista.

Si el comportamiento racista persiste, el árbitro suspenderá el encuentro durante un periodo de tiempo de cinco a diez minutos, y pedirá a los equipos que se retiren a los vestuarios, con un nuevo aviso por megefonía. El tercer y último paso es la suspensión definitiva del partido.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinicius y otros jugadores blancos como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono", dijo Mbappé tras el partido, mientras Vinicius aseguró que "los racistas son, ante todo, cobardes" y "necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son".

Gianluca Prestianni negó, a su vez, en redes sociales haber dirigido "insultos racistas" a Vinicius y denunció haber recibido amenazas de jugadores del Real Madrid.