El argentino Ivan Rossi ficha por Danubio y volverá a ser dirigido por Diego Monarriz

Luego de más de dos años defendiendo a Juventud, club con el que ascendió a la primera división y con el que selló una histórica clasificación a la Copa Libertadores, el futbolista tendrá su segunda experiencia en un equipo uruguayo.

Allí estará nuevamente bajo las órdenes de Monarriz, quien fue su director técnico en el conjunto de la ciudad de Las Piedras y antes del comienzo de esta temporada asumió como nuevo técnico del Franjeado.

Nacido en la ciudad argentina de Castelar, Rossi comenzó su carrera en Bandield y luego fichó por River Plate, donde tuvo dos pasajes y en uno de ellos conquistó la histórica Copa Libertadores que el Millonario obtuvo en Madrid al vencer a Boca Juniors en la final por 3-1.

También defendió a Huracán, Colo Colo, Junior de Barranquilla, el italiano Sambenedettese, el portugués Marítimo y Platense de su país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Disputadas dos fechas del Torneo Apertura uruguayo, Danubio es uno de los tres líderes tras haber ganado los dos juegos que disputó. Venció por 0-1 a Cerro y por 2-0 a Boston River.

El próximo fin de semana, el conjunto de Monarriz visitará a Racing en un duelo en el que buscará mantenerse en lo más alto del certamen.

Allí Rossi, quien podría sumar sus primeros minutos, compartirá plantilla con sus compatriotas Tomás Cavanagh, Juan Mateo Rinaldi e Ivo Constantino.