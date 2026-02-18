18 de febrero de 2026 - 19:00
El Arsenal confirma su pase con otro triunfo y se medirá al Chelsea en cuartos de final
Redacción deportes, 18 feb (EFE).- El Arsenal, el vigente campeón de Europa y ganador ya en la ida de los octavos de final por 0-4, ratificó este miércoles su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina con otra victoria sobre el OH Leuven, por 3-1, y se enfrentará en esa ronda al Chelsea.
El equipo ‘gunner’ se impuso con los goles de Alessia Russo, en dos ocasiones, en los minutos 23 y 91, y Mariona Caldentey, en el 65, de penalti, por el tanto de Sara Pusztai para el conjunto belga.
Los cuartos de final de la máxima competición europea se disputan entre el 24 o 25 de marzo y el 1 o 2 de abril.