El exinternacional austríaco Daniel Beichler, nuevo técnico del Red Bull Salzburgo

El antiguo delantero de 37 años, hasta ahora al frente del FC Liefering, el filial del Red Bull en segunda división, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Beichler dirigirá este mismo miércoles por primera vez el entrenamiento del equipo, actualmente líder en la tabla tras 19 jornadas, empatado con el LASK de Linz.

El domingo próximo, el Salzburgo jugará precisamente contra el LASK en el encuentro estelar de la vigésima jornada de la actual Bundesliga, con el nuevo técnico ya en el banquillo.

Letsch fue cesado el martes por la directiva del club, con el objetivo de buscar "nuevos impulsos" tras varios partidos con problemas, siendo el detonante de su despido el empate de 1:1 ante el modesto GAK el domingo pasado.

El Red Bull, eliminado este año en la fase liguera de la Liga Europa, ganó la Bundesliga austríaca diez veces seguidas a partir de 2013 antes de verse relegado en las temporadas 2023/24 y 2024/25 al segundo puesto, detrás del Sturm Graz.

Beichler, quien jugó cinco partidos para la selección austríaca en 2010, pasó por varios clubes austríacos y alemanes como jugador, antes de iniciar su carrera como entrenador en 2017 en un centro de formación en Graz y de allí saltar en 2024 al Liefering.