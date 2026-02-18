Henry: "Que Prestianni demuestre la clase de hombre que es"

"Me identifico completamente con lo que le está pasando a Vinícius. Me pasó muchas veces cuando era jugador. Hay veces que sientes que estás solo porque es tu palabra contra la suya y porque no sabemos qué es lo que dijo", aseguró Henry en el programa de la Champions League de la cadena CBS.

"Se puso la camiseta en la boca. Claramente es algo sospechosos, porque no quiere que la gente vea lo que dijo. Ahora veamos la clase de hombre que es, que nos diga lo que dijo", añadió.

Anoche en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinicius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.