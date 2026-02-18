Kike Salas: "La plantilla está a muerte con Almeyda"

El central sevillista dijo en rueda de prensa que lo dirige "un gran cuerpo técnico" que "pide tranquilidad" a sus futbolistas y anunció que "el club se pronunciará" sobre el castigo a Almeyda, a quien considera perjudicado porque casi todas las decisiones arbitrales "están cayendo del lado contrario", por lo que pidió "respeto" para el Sevilla y "que no haya distintos criterios",

Señaló que "el grupo está con muchas ganas de ir a por la victoria en Getafe tras dos partidos complicados" en casa, saldados con sendos empates, porque es consciente de la "necesidad de ir sumando puntos".

"Nos estamos jugando mucho. Es una situación complicada, no me gusta estar ahí, pero voy a defender con orgullo esta camiseta, igual que todos los canteranos. Nos duele diferente a los que vienen de fuera y por eso hemos dado un paso al frente", añadió el jugador moronense.

La temporada de Kike Salas, en lo personal, ha sido irregular porque la "había empezado jugando, luego" sufrió "un problema de pubis que" le "dejaron malas sensaciones", aunque ahora ya se siente "preparado para darlo todo" y espera "seguir así hasta final de temporada".

El zaguero andaluz admitió que "algún club se interesó" por ficharlo "en el mercado de invierno" pero no llegó a negociarse su traspaso porque está "contento aquí" y "centrado en el Sevilla", su "club de toda la vida", por lo que no ha "mirado nada de fuera".