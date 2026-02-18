La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21.00 horas

En principio el encuentro se iba a disputar el 25 de abril, pero al coincidir con la Feria de Abril en la capital hispalense y el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos grandes acontecimientos, se decidió cambiar el día.

Ese mismo sábado la selección femenina juega un partido de clasificación para el Mundial de2027 frente a Ucrania , cuyo horario, aún sin confirmar, podría ser las 16.00.

La final, séptima consecutiva en La Cartuja, espera a conocer sus protagonistas. El Atlético de Madrid ganó en la ida al Barcelona por 4-0 en el Metropolitano y la Real Sociedad se impuso al Athletic en San Mamés por 0-1. Los partidos de vuelta se jugarán en el Camp Nou el martes 3 de marzo y en Anoeta el miércoles.