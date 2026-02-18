Micah Richards: "Prestianni es un cobarde"

"Es un cobarde, un absoluto cobarde, porque ahora nadie sabrá lo que dijo, solo él y Vinícius. Se tapó la boca con la camiseta y ahora no sabemos lo que pasó", dijo Richards en el programa CBS sobre la Champions League.

"Por su reacción, sabes que Vinícius no va a mentir sobre algo tan serio como eso. Solo puedes sentirte mal por lo que le ha pasado, y encima el público también se puso en su contra. Todo el mundo sabe lo que está pasando y que le insultaran de esa forma después de que ya le hubiesen insultado... No es lo correcto".

Anoche, en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier, aplicó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinicius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.