Tapie, el exceso que llegó al Marsella

La huella que dejó en el estadio Velódromo está en la línea de su propia vida, de la cumbre que le convirtió en el primer equipo francés campeón de Europa al descenso a los infiernos tras una condena por compra de partidos.

Pero para siempre el nombre de Tapie, que además de empresario de éxito fue ministro, actor, cantante o escritor, quedó ligado a la ciudad de Marsella, pese a que él había nacido en París.

Su figura estaba asociada al éxito cuando la esposa del histórico alcalde de Marsella, Gaston Defferre, le pidió que rescatara al club de la ciudad, que no celebraba ningún título desde 1976.

Para entonces su acción había brillado en el mundo empresarial, pero también en el deportivo, con un equipo ciclista que le permitió ganar dos veces el Tour de Francia, una con el francés Bernard Hinault, el último que celebró el país, en 1985, y el siguiente con la estrella del momento, el estadounidense Greg LeMond, que fichó a golpe de talonario.

Esa reputación le hizo aterrizar en el Olympique de Marsella como un salvador, cuando compró una entidad que estaba por los suelos por un franco simbólico.

Las inyecciones económicas fueron inmediatas, con la llegada al club de jóvenes promesas como Jean-Pierre Papin, Éric Cantona, Basile Boli, Didier Deschamps o Marcel Desailly, que combinó con figuras consagradas como Alain Giresse, Manuel Amoros, Jean Tigana, Karl-Heinz Förster o Carlos Mozer.

Bajo la batuta de Michel Hidalgo, uno de los técnicos más reputados del fútbol francés de la época, fue conformando un equipo de altos vuelos que se impuso como la referencia en el panorama francés.

Cuatro ligas consecutivas, entre 1989 y 1992 y la Copa de Francia de 1989 colocaron al Olympique de Marsella en la cúspide del fútbol galo y con una enorme proyección europea.

Un salto adelante que se confirmó en 1993, cuando el club marsellés conquistó la Copa de Europa tras derrotar en la final al Milan que entrenaba Fabio Capello y que contaba en sus filas con nombres como Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Roberto Donadoni o Marco van Basten.

Pero fueron los hombres entrenados por el belga Raymond Goethals quienes alzaron el trofeo gracias a un gol en el minuto 44 de Basile Boli, en un equipo en el que estaban Fabien Barthez, Jocelyn Angloma, Desailly o Deschamps.

Las imágenes de alegría de Tapie tras ese trofeo, conquistado en Múnich, dieron a su figura un brillo inigualable en la ciudad, que hasta el año pasado presumió de ser la única en haber podido ganar el máximo trofeo del fútbol europeo.

Pero la alegría tardó poco en tornarse en tristeza. Unos días más tarde y tras haber perdido la cartera de Urbanismo que tenía en un Gobierno de François Mitterrand, se destapó un escándalo de compra de partidos.

Jugadores del Valenciennes denunciaron un intento de soborno para que se dejaran perder en el partido previo a la final de Múnich, para que el Marsella llegara más fresco al mismo.

La investigación, inicialmente centrada en jugadores y empleados del club, fue escalando a golpe de confesiones y acabó por salpicar a Tapie, acusado de ser el instigador del escándalo y condenado a ocho meses de cárcel, de los que cumplió seis.

Las consecuencias deportivas fueron inmensas para el club, privado de competición europea y relegado a segunda división, lo que le sumió en la bancarrota por los elevados contratos de sus jugadores. De nada sirvió la venta de algunos de ellos, como Desailly o el portugués Paolo Futre.

Tapie dimitió de la presidencia del club y vendió sus acciones, un caso que marcó la caída de su estrella y al que siguieron otras condenas y escándalos.

Pero su nombre sigue recordado como el de un héroe en las gradas del estadio Velódromo, que en 2021 lloró su muerte tras meses luchando contra un cáncer.