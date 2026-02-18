Tras la sanción, ¿volverá Mou a camuflarse en el cesto de la ropa sucia?

Con la sanción firme, Mourinho no podrá estar con el equipo el día del partido que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu el 25 de febrero, por lo que se espera que esté en la tribuna del estadio, en otra zona de la grada o en algún hotel próximo.

Mourinho fue expulsado ayer en Lisboa por doble amarilla en el partido de ida del 'play off' de acceso a octavos de la Liga de Campeones, por lo que los aficionados no lo verán sentarse en el banquillo del club al que entrenó durante tres años, entre 2010 y 2013.

De esta manera, uno de sus asistentes será el encargado de dirigir a las 'águilas' desde el banquillo.

Además de no poder estar con el equipo, las normas de la UEFA permiten a José Mourinho no acudir a la habitual rueda de prensa previa y posterior del encuentro, lo que, según admitió el técnico este martes, es "lo único positivo" de la situación desencadenada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy