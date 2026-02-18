Walcott y Seedorf critican a Mourinho

"Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra. Lo último que es este club es racista. Ellos (Vinícius y Prestianni) me han dicho cosas distintas, pero no creo en uno u otro. Quiero ser independiente", dijo Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido.

Las palabras de Mourinho no sentaron bien en la retransmisión británica del partido y Theo Walcott y Clarence Seedorf, dos de los comentaristas en Amazon Prime, criticaron la actitud del portugués.

"Soy muy tranquilo y alguien que no se enfada muy a menudo. Amo todo lo que Mourinho ha hecho por el fútbol, pero aquí ha tomado una mala decisión. Es quizás la única vez que no deberíamos haber escuchado nada de él, la única noche en la que no debería haber hablado delante de las cámaras", aseguró Walcott.

"Parece que está diciendo que si Vinícius te provoca, puedes ser racista con él, y ese es un error muy grande. Nunca deberíamos justificar los insultos racistas. Vinícius ya ha tenido suficiente. Conozco mucho a Mourinho y sé que estaría de acuerdo conmigo, pero se expresó mal, desafortunadamente", apuntó Seedorf.

Este martes en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier, aplicó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinícius en el momento del suceso.