Zafeiris dice que las bajas del PAOK no pueden servir de excusa

“Son jugadores importantes, pero el grupo está preparado para no acusar las bajas. Sin ellos, también somos un buen equipo, con jugadores habilidosos, de mucha calidad. No creo que sea un problema, el plan del entrenador lo tenemos claro”, manifestó en rueda de prensa.

El rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, no podrá contar con su mejor futbolista, el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, ni con el delantero Georgios Giakoumakis, autor del gol de su equipo en Balaídos en la Fase Liga y quien cumplirá sanción por acumulación de tarjetas.

Además, el búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas y el croata Luka Ivanesuc son baja por lesión, mientras que el francés Soualiho Meité será duda hasta última hora por una lesión en la cadera.

“Los que estemos vamos a dar el cien por cien”, comentó Zafeiris, que regresó en este mercado invernal PAOK tras jugar la primera parte de la temporada cedido en el Slavia de Praga.

“El estilo de juego de mi anterior equipo era diferente al del PAOK, pero creo que cada vez me estoy encontrando más cómodo, más adaptado al grupo. En cada entrenamiento y en cada partido siento que estoy creciendo, adaptándome mucho más a lo que el entrenador espera de mí”, afirmó.

El mediocentro no cree que la “experiencia europea” del PAOK marque “la diferencia” ante el Celta, ya que para él “lo más importante” es el estado de forma de los equipos.

“Jugar en nuestro estadio es un gran apoyo, los aficionados nos empujan mucho, nos dan mucha energía para afrontar cada desafío. Mañana será importante su apoyo, pero también vamos a necesitar hacer un buen partido para vencer al Celta”, sentenció.