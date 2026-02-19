El Barça destinará 14.000 abonos para socios cuando reabra el gol norte del Camp Nou

Así lo ha anunciado este jueves el club catalana en un comunicado en el que confirma que estas nuevas localidades, con las que aumentará la capacidad del recinto en unos 62.000 espectadores, serán asignadas "prioritariamente" a la masa social azulgrana.

"Una vez se disponga de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la fase 1C del Spotify Camp Nou, correspondiente al gol norte, el club destinará al 100% a los socios y socias abonados el incremento de aforo previsto en esta nueva etapa de apertura progresiva del estadio", reza el comunicado de la entidad.

El Barcelona precisa que, en caso de que la reapertura de esta zona del estadio se produzca a principios del mes de marzo, el precio previsto de estas localidades se situará entre los 160 y los 264 euros, en función de la ubicación.

La entidad prevé abrir "próximamente" el proceso para que los socios abonados puedan solicitar su localidad con antelación de acuerdo con los plazos establecidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con todo, el club azulgrana espera recibir "lo antes posible, a inicios del mes de marzo" la autorización definitiva por parte del consistorio barcelonés que le permita reabrir esta zona del recinto ubicado en el barrio de Les Corts.