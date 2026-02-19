El Guadalajara de Milito expondrá su paso perfecto ante el Cruz Azul

Con seis victorias en seis partidos, las Chivas son el mejor equipo en este momento y saldrán a ratificarlo en su estadio ante un rival con cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Será un duelo rodeado de expectativas- El Guadalajara pretende extender su racha con protagonismo del goleador Armando González, la revelación del fútbol mexicano en el último año, en tanto que los Azules del estratega argentino Nicolás Larcamón se toman el duelo como una oportunidad de dar un golpe de autoridad.

Las Chivas suman 11 goles, igual que el Cruz Azul, pero han recibido tres menos, pero los números hasta ahora importarán poco. Los dos equipos pasan por un buen momento de forma y no hay un favorito claro.

Con González como líder de su ataque, los tapatíos propondrán el partido. El Cruz Azul dará prioridad a acabar con los altibajos de su defensa y a partir de ahí tratará de hacer daño con el uruguayo Gabriel Fernández y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jornada comenzará este viernes, cuando el Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón jugará en el estadio del Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa, en un duelo entre dos cuadros necesitados de puntos para entrar o acercarse a los cuatro primeros puestos de la tabla de posiciones.

Rondón ha venido de menos a más y con dos goles en los dos últimos partidos ha colaborado a la mejoría de los Tuzos, quintos de la tabla, y Correa, también con dos goles en los dos últimos encuentros, es la figura del Tigres, séptimo clasificado, y lo muestra con goles, asistencias y actitud.

El América, décimo de la tabla con el peor ataque de la competición, visitará al Puebla en el otro encuentro de este viernes. Obligados a mejorar, los azulcremas intentarán mejorar su frecuencia de menos de media anotación por partido, algo sorprendente en el equipo con más títulos en la liga.

En otros duelos llamativos de la jornada, el sábado el campeón Toluca, cuarto, visitará al Necaxa, noveno; y el domingo el Monterrey del español Sergio Canales, sexto, visitará a los Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas, que son terceros.

En los otros partidos de la jornada, el sábado Atlas recibirá al San Luis, el León al Santos Laguna y el Tijuana al Mazatlán. El domingo, el Juárez visitará al Querétaro.

- Partidos de la séptima jornada del Clausura del fútbol mexicano:

Viernes 20.02: Tigres UANL-Pachuca y Puebla-América.

Sábado 21.02: Atlas-San Luis, León-Santos Laguna, Necaxa-Toluca, Cruz Azul-Guadalajara y Tijuana-Mazatlán.

Domingo 22.02: Pumas UNAM-Monterrey y Querétaro-Juárez FC.