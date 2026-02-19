Reponerse antes del clásico es la misión de Nacional y Peñarol

Tras ganar sus respectivos encuentros de la primera jornada, el Tricolor y el Aurinegro tropezaron en la segunda y de esa forma cedieron terrero. Eso fue aprovechado por Central Español, Danubio y Deportivo Maldonado, que ganaron y lideran con puntuación perfecto.

Después de igualar frente al Racing, el Nacional saltará al campo este sábado para enfrentarse con el Progreso en un duelo que afrontará reforzado.

El goleador Nicolás López, quien se encontraba lesionado, volverá a una lista de convocados en la que aparecerán por primera vez los recientemente incorporados Camilo Cándido y Agustín Rogel.

Ese mismo día, el Boston River recibirá al Albion y el Danubio visitará al Racing.

El equipo del argentino Diego Monarriz visitará a la Escuelita con la intención de ganar para seguir en lo más alto y también lo hará reforzado, luego de que este miércoles se confirmara la incorporación del centrocampista argentino Iván Rossi.

No obstante, el Danubio no contará para dicho partido con el argentino Ivo Costantino, quien el pasado fin de semana debió ser ingresado en un centro de salud tras sufrir un golpe en la cabeza en el encuentro entre su equipo y el Boston River.

Si bien el atacante ya recibió el alta y se encuentra en su domicilio, es un hecho que no estará presente en el próximo partido.

El domingo, el Deportivo Maldonado también defenderá el primer lugar y lo hará en el campo de un Peñarol que cayó ante el recién ascendido Central Español y está obligado a cambiar la pisada.

El Aurinegro afrontará el duelo con muchas bajas por lesión y esperando la recuperación de esos futbolistas para que puedan estar presentes cuando los de Diego Aguirre visiten al Nacional en el Gran Parque Central.

El Deportivo Maldonado seguramente lo hará con el mismo once que venció al Progreso.

También el domingo, el Montevideo Wanderers recibirá al Montevideo City Torque y el Central Español visitará a Juventud con la misión de sumar otras tres unidades para seguir arriba después de su resonante victoria frente al Peñarol.

Los encuentros Cerro-Liverpool y Defensor Sporting-Cerro Largo abrirán la fecha este viernes.

- Encuentros de la tercera fecha del Torneo Apertura:

20.02: Racing-Danubio, Boston River-Albion, Progreso-Nacional.

21.02: Montevideo Wanderers-Montevideo City Torque, Juventud-Central Español, Peñarol-Deportivo Maldonado.

23.02: Cerro-Liverpool, Defensor Sporting-Cerro Largo.