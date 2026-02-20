Alejandro Quintero arbitrará el Osasuna-Real Madrid y Alejandro Muñiz el Atlético-Espanyol

Al frente del VAR en El Sadar estará el andaluz Jorge Figueroa y en el Metropolitano el gallego Javier Iglesias, según confirmó el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Real Sociedad-Oviedo (14:00h) lo dirigirá José Luis Munuera (C. Andaluz), con Rubén Ávalos (C. Catalán) en el VAR, y el Betis-Rayo Vallecano (16.15) lo arbitrará Juan Martínez (C. Valenciano), con el asturiano Pablo González en el VAR.

Las designaciones para la jornada 27 de LaLiga Hypermotion son las siguientes:

Árbitro: Luis Bestard (C. Balear) / VAR: Raúl Martín González

Árbitro: Rafael Sánchez (C. Murciano) / VAR: José Antonio López

. Deportivo de La Coruña-Eibar (16.15h)

Árbitro: Manuel Jesús Orellana C. Andaluz)/ VAR: Luis Mario Milla

Árbitro: Carlos Muñiz (C. Aragonés) / VAR: Óliver De La Fuente

Árbitro: José Antonio Sánchez (C. Andaluz) / VAR: Mario Melero.