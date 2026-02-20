Arteta: "Estamos donde queremos estar"

"Lo que hicimos en el pasado está genial, pero tenemos que centrarnos en el presente. Estamos exactamente donde queremos estar en cada competición, pero todavía hay mucho que jugar y necesitamos ganar como lo hemos hecho en los últimos siete u ocho meses", expresó el español en la rueda de prensa previa al derbi del norte de Londres ante el Tottenham Hotspur donde Kai Havertz y Martin Odegaard son duda.

El Arsenal empató sus dos últimos partidos de Liga, uno de ellos ante el colista, el Wolverhampton Wanderers, donde desaprovechó una ventaja de dos goles y concedió un gol en el último minuto.

"Hay que analizar diferentes situaciones, pero no tenemos la intención de defender ningún resultado en los partidos. Eso no está en el pensamiento de los jugadores", subrayó.

Los 'Gunners' buscan acabar con la espera de 22 años sin conquistar la Premier League, después de rozarla en las dos últimas campañas, y levantar su primer título desde 2020.

Hace tres días, la probabilidad que Opta le daba al Arsenal de ganar la liga era del 93,38 % y ahora es del 79,69 %, y, aunque siguen siendo los principales favoritos, por su actual ventaja, el calendario del City parece más amable y, además, los de Pep Guardiola tienen que recibir a los 'Gunners' el 18 de abril.