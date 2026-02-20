Barrios, Nico y Mendoza, las bajas del Atlético ante el Espanyol

Son las tres ausencias del técnico argentino para el duelo de este sábado en el estadio Metropolitano, de Madrid, que será el quinto consecutivo de baja de Pablo Barrios y el segundo seguido de Nico González, tras lesionarse hace dos semanas y cinco días, respectivamente.

En el caso de Mendoza, que se entrenó con normalidad en la sesión vespertina de este viernes, la amonestación vista ante el Rayo supone un encuentro de sanción, ya que acumulaba cuatro en la primera parte de la temporada con el Elche.

Los restantes 20 efectivos estarán a disposición de Simeone para configurar el once titular y la convocatoria para recibir al Espanyol en el partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).