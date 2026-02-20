Carles Manso: "Necesitamos ganar para dar fuerza a la idea que queremos implantar"

El entrenador egarense no está preocupado a nivel mental de sus jugadores. "La semana ha sido complicada para nosotros si vemos como han ido los resultados. Frustra un poco y tienes que hacer emfasi en la parte mental y hacerles ver a los jugadores que en Almeria nos aplaudieron y es un argumento sólido para saber que estábamos llevando bien el partido, pero hubo errores de fragilidad que nos costaron puntos. El juego lo tenemos, creamos muchas ocasiones y tenemos que ser más competitivos para sumar los puntos que merecemos. El equipo no está tocado mentalmente y sólo estan mentalizados".

Para él, el partido del domingo no es una final pese a que el Zaragoza está a cinco puntos. "Creemos que la palabra final tiene que abarcar un poco más. No es ningún partido definitivo y no creemos que sea así. Nos faltan 16 partidos. Es un partido importante porque los dos estamos en la parte baja y nos jugamos el 'average'. En casa nos tenemos que hacer fuertes ya que llevamos más puntos fuera que en casa. Dar a la afición motivos para que sigan viniendo. Tenemos que ser conscientes que el partido vale los tres puntos y uno más por el 'average'".

El partido de la primera vuelta finalizó con un 1-3 favorable a los del Principado.

La insistencia en el estilo de juego es clara: "Tenemos que ir con cuidado ya que el hilo es muy fino para renunciar a ser nosotros mismos. Nuestras fortalezas son muchas y el juego ofensivo es uno de estos puntos fuertes. No hemos sido capaces de mostrar solidez y madurez. El juego si que lo tenemos, pero hay aspectos individuales. Todo cuenta y no hay un argumento sólido para que tengamos que renunciar a nuestro estilo de juego".

El Zaragoza de Rubén Sellés llega al Principado con una colección de bajas. "No es un partido trampa para nosotros. Viene aquí un super club y es un histórico del futbol español. No pasan por su mejor momento, pero sabemos de todo su potencial. Siempre han tenido muy buenos jugadores. Tienen muchos recursos y son muy competitivos pese a las bajas que tienen. Cualquier equipo en segunda es muy fuerte y es una buena oportunidad para nosotros para hacernos más fuertes".

Espera que el equipo consiga ese resultado para volver a alimentar la confianza. "La manera que tenemos de hacernos fuertes es seguir con la idea y no frustrarnos. Aquí vienen equipos que nos ponen las cosas difíciles con un juego bastante defensivo. Seguir insistiendo y la ideas es clara y no tenemos que dudar".

Thomas Carrique es baja por sanción y todo apunta a que volverá a jugar 'Petxa' en el lateral derecho. "Carrique está haciendo una gran temporada y es una baja muy importante, pero tenemos las posiciones dobladas y cualquiera que salga lo hará bien. Valoramos a 'Petxa' y contra el Barça Atlètic lo hizo bien y nos planteamos también cambiar el estilo como hicimos contra el Castellón".

El martes, el FC Andorra quedó eliminado en las semifinales de la Copa Cataluña después de perder por 2-1 contra el Barça Atlètic de Segunda RFEF. "En Barcelona jugaron jugadores poco habitules y algunos lo aprovecharon y otros no".

Y pide el apoyo de la afición. "Necesitaremos a la afición aunque somos conscientes que los últimos resultados no han sido buenos. La afición del Zaragoza es muy numerosa porque es un club muy grande y con mucha masa social", sentenció Carles Manso.