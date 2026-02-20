Guardiola: "No puede importarme menos la carrera por el título. Queda una eternidad"

El City, que es segundo en la tabla, con 53 puntos, cinco puntos por detrás del Arsenal (58), depende de sí mismo para llevarse el título y si gana los próximos doce partidos conquistarán su séptima Premier en los últimos nueve años.

"No les he hablado a mis jugadores sobre ello", dijo Guardiola este viernes, después de que el Arsenal tropezara entre semana contra el Wolverhampton Wanderers.

"Sólo hablamos del Newcastle, del Newcastle y del Newcastle (su rival del sábado). No hemos hablado de la clasificación, ni de nuestra posición ni de nada de eso. No me podría importar menos porque aún quedan doce partidos por jugarse. Si me preguntas esto mismo cuando queden dos o tres partidos, tendrás tu respuesta, pero quedan doce partidos, es una eternidad", agregó el preparador de Sampedor.

Con un triunfo ante el Newcastle este sábado, el City reducirá a dos puntos la distancia con el Arsenal con los mismos partidos jugados. Los 'Sky Blues' tienen un duelo directo contra los 'Gunners' en abril que podría decidir el título y que provoca que los de Guardiola dependan de sí mismos para arrebatarle una nueva Premier al Arsenal, que teme un cuarto subcampeonato consecutivo.

