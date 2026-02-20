Igor Tudor confía "al 100 %" en la permanencia del Tottenham en la Premier

"Estoy 100 % seguro de que vamos a conseguir la permanencia. No nos aporta nada si pensamos en el descenso. Todos los objetivos se logran gracias a lo que se hace durante la semana. Creo en el entrenamiento de hoy y es lo que quiero que piensen los jugadores", expresó el entrenador en la previa del encuentro ante el Arsenal, líder de la Premier.

"Cinco puntos por encima del descenso, diez, dos, es lo mismo. Necesitamos estar enfocados. Mirar hacia abajo o hacia arriba no te sirve de nada", completó.

El croata, elegido para dirigir al primer equipo hasta final de temporada, tendrá como principal objetivo certificar la salvación de los Spurs, que actualmente cuentan con una ventaja de cinco puntos sobre la zona de descenso.

Durante su primera comparecencia, el entrenador restó importancia a la presión clasificatoria y pidió a sus jugadores centrarse únicamente en el trabajo diario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los jugadores quieren tener claridad sobre lo que queremos y debemos enviar un mensaje sobre como queremos jugar", explicó Tudor, quién no reveló quién llevará el brazalete ante la sanción de Cristian Romero.