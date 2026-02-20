La Real Sociedad mira a Europa mientras el Oviedo (Grupo Pachuca) intenta sobrevivir

El cuadro donostiarra regresa a su estadio tras romper su racha de imbatibilidad en el Bernabéu en un flojo encuentro en el que el Real Madrid fue superior. Eso sí, el balance desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo blanquiazul es más que positivo, y el objetivo será dar continuidad y reengancharse a la lucha por los puestos europeos.

Para ello, la Real tendrá que vencer al Oviedo, del mexicano Grupo Pachuca, en una semana en la que los futbolistas han podido volver a gozar de descanso tras la carga acumulada en las semanas coperas.

Durante los últimos días, algunos futbolistas como Aritz, Soler, Dani Díaz e Ibai Aguirre han sido baja por gastroenteritis, aunque todos ellos están recuperados y disponibles.

El técnico estadounidense de origen italiano ha facilitado una lista en la que figuran 24 futbolistas. Kubo, Barrenetxea, Sucic, Zakharyan y Rupérez son baja por lesión, y Ochieng repite en la citación tras el gol que marcó con el segundo equipo ante el Málaga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con todo ello, Brais podría volver al once tras cumplir dos partidos de sanción, y el venezolano Yangel Herrera también podría gozar de una nueva oportunidad tras una semana rara para un Soler que, además de sufrir la gastroenteritis, ha sido padre.

En la parcela ofensiva, Guedes cogerá el lugar de Wesley, y en defensa todo hace indicar que Caleta-Car jugará nuevamente por delante de Zubeldia.

Por su parte, el Real Oviedo, dolido tras la última derrota ante el Athletic, visita San Sebastián con ganas de sorprender al equipo donostiarra y repetir la victoria que ya cosecharon en el partido de ida disputado en el Carlos Tartiere.

El uruguayo Guillermo Almada cuenta con la baja de David Costas por lesión y de Santiago Colombatto por sanción; la ausencia del centrocampista argentino, uno de los jugadores que más minutos suma en el conjunto azul, ha sido una de las claves de la semana en El Requexón.

En principio, el mediocentro uruguayo Nico Fonseca es el favorito para suplir a Colombatto en la medular, algo que significaría la primera titularidad en Primera División del exjugador de Club León y River Plate y fichaje de invierno del Real Oviedo.

La otra baja que tiene Almada para el partido en San Sebastián será la del centrocampista inglés Ovie Ejaria, que tras varios meses lesionado ya se entrena con el grupo, pero todavía no completa las sesiones; como viene siendo habitual, el canterano juvenil Pablo Agudín es el único jugador del filial que va convocado.

No se esperan más novedades en el once azul, ya que todo hace indicar que Javi López, cedido por la Real Sociedad, seguirá siendo el elegido en el lateral izquierdo; el Real Oviedo arranca la jornada como colista de Primera División y la permanencia que marca el Rayo Vallecano está a nueve puntos.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Yangel Herrera, Marín; Guedes y Oyarzabal.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Fede Viñas.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Anoeta, de San Sebastián (norte de España).