Senesi aún no ha decidido su futuro

Senesi, de 28 años, termina contrato con los 'Cherries' este próximo verano y, aunque parecía que todo apuntaba a que abandonaría el cuadro inglés cuando expire su acuerdo el 30 de junio, Andoni Iraola ha dejado la puerta abierta a que continúe.

"Creo que el caso está aún abierto. No es una situación fácil. A veces deciden firmar, a veces no, pero no creo que Marcos haya tomado aún una decisión", apuntó Iraola este viernes en rueda de prensa.

Senesi llegó al Bournemouth en 2022 procedente del Feyenoord a cambio de 15 millones de euros y desde entonces se ha convertido en titular indiscutible en el equipo sobre todo después de la marcha en verano de Dean Huijsen y de Ilia Zabarnyi.

Con el Bournemouth ha disputado 116 encuentros en estos tres años y medio.

Internacional con Argentina en dos ocasiones, el central ha estado en la última lista de Lionel Scaloni y sueña con ir al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.