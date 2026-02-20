Simeone: “Es más importante ganar que dar una buena imagen este sábado”

Entre sus grandes triunfos en Copa del Rey contra el Barcelona (4-0) y el Betis (0-5), el conjunto rojiblanco encadena tres jornadas sin ganar. Fue derrotado por 3-0 en la última jornada contra el Rayo Vallecano para quedarse tres puntos por detrás del Villarreal y cuatro ya tan sólo por delante del Betis, quinto, con lo que la necesidad es indudable para el objetivo de la Liga de Campeones, una vez que la competencia por el título parece imposible.

Aún viendo cómo se ha desempeñado su equipo en los duelos directos con el Real Madrid, al que ganó 5-2 en LaLiga y con el que cayó 2-1 en la Supercopa de España, y el Barcelona, al que goleó hace una semana por 4-0, a Simeone no le parece “exagerada” la distancia de 15 y 13 puntos respecto a ambos en la clasificación, respectivamente. La explicación es simple. “No fuimos capaces de jugar de la misma manera contra otros rivales”, remachó.

La irregularidad ha sido manifiesta en esta campaña en el Atlético, capaz de golear por 0-5 al Betis o por 4-0 al Barcelona en las últimas dos semanas, pero también de perder 3-0 con el Rayo, empatar 0-0 con el Levante o desperdiciar dos tantos de renta en Brujas (3-3). “Porque son personas. Evidentemente, todas las personas no nos comportamos todos los días iguales, aunque nos gustaría comportarnos siempre de la misma manera”, dijo.

“Siempre se habla de que el equipo no tiene intensidad, tira el partido... No creo. Son 20 años de entrenador, 19 de jugador y no conozco un futbolista que no salga a ganar un partido. Después, pasan situaciones que puedes atravesar de la mejor manera y situaciones que no las puedes atravesar. Y, en realidad, ahí aparecen las situaciones negativas del juego. Los partidos que nos tocó perder es porque jugamos mal. No hay otra cosa que yo valore conociendo siempre con la ilusión que enfrentan cada partido cualquier tipo de futbolista que he tenido”, advirtió el preparador argentino.

Este sábado recibe al Espanyol (20.00 GMT), equipo que no ha ganado en 2026. “Nosotros siempre pensamos que nos vamos a encontrar con el mejor rival para tener controladas las situaciones que se pueden controlar. Es un equipo competitivo, absolutamente. Su entrenador (Manolo González) ha manejado esa versión del equipo para que pueda competir como lo hace”, destacó Simeone.

“Tiene un trabajo defensivo increíble, de los mejores en ese 4-4-2 que lo manejan muy bien, y con mucha fuerza en ataque. Siempre tiene gente ofensivamente para ocupar las calles de ataque muy bien. Tendremos que llevar el partido dónde creemos que le podemos hacer daño”, añadió.