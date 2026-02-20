Simeone: “Julián está volviendo a estar en el lugar que siempre estuvo”

“No estoy dentro de la cabeza de Julián”, contestó el técnico cuando fue preguntado por si ve al atacante durante muchos años en el club rojiblanco, entre el ruido constante sobre su futuro. Tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones de euros (unos 590 millones de dólares).

“Solamente veo cómo jugó los dos últimos partidos y entiendo que está volviendo a estar en el lugar que siempre estuvo. Lo necesitamos de esa manera. Después, todo lo que haya en su cabeza yo no puedo entrar, pero lo que refleja en su trabajo estoy muy contento”, explicó en la rueda de prensa de la víspera del partido contra el Espanyol.

Precisamente el nombre del futbolista de Calchín (provincia de Córdoba), campeón del mundo con Argentina en 2022, fue protagonista este viernes en Barcelona, ya que uno de los precandidatos a la presidencia del Barça, Víctor Font, dejó entrever que podría haber mantenido contactos con el Atlético de Madrid para abordar su fichaje en el caso de resultar vencedor en las elecciones.