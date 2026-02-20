Triple presión y necesidad en el Metropolitano

Entre sus exhibiciones en la Copa del Rey contra el Betis y el Barcelona, el conjunto de Diego Simeone no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos de Liga. Ni al Levante (0-0) ni al Betis (0-1) ni al Rayo Vallecano (3-0), además con dos derrotas consecutivas en esta competición por primera vez en este curso liguero, pero también en once meses, cuando perdió dos choques seguidos contra Getafe y Barcelona en el pasado ejercicio.

Aunque ya no compite por el título de Liga, a 15 puntos del liderato del Real Madrid, la clasificación para la Liga de Campeones es indispensable para el club.

Inalterable en toda la era Simeone, ese objetivo, tan mínimo como vital para la entidad, tampoco admite demasiados descuidos. Ahora en el cuarto puesto, la quinta plaza del Betis se le ha acercado a cuatro puntos tan solo, cuando todavía quedan 13 jornadas por jugar. El Atlético debe reaccionar de nuevo entre la Copa y la Champions. Lo necesita.

Hay desgaste, pero no debe haber excusas, con plantilla más que suficiente para repartir esfuerzos más allá del once más tipo. Ni contra el Levante ni contra el Rayo, cuando rotó de forma masiva en su alineación, le fue bien al equipo rojiblanco, que igualó sin goles en Valencia y cayó de forma incontestable en Butarque, pero Simeone es consciente que, sin solidarizar las cargas, es imposible sortear un calendario tan apretado como el actual.

Es su decimocuarto partido desde el 4 de enero, el séptimo desde el 31 de enero y el cuarto en este último tramo que disputa por debajo de las 72 horas desde el final del encuentro anterior al inicio del siguiente. Le ocurrió contra el Levante (67 horas y media), ante el Betis (67 horas y media), ante el Rayo Vallecano (65 horas y 15 minutos), de los que no ganó ninguno, y ahora, con 70 horas desde el final de su choque con el Brujas en Bélgica al inicio del compromiso de este sábado en su casa.

No se espera una cantidad de rotaciones tan numerosa como con el Rayo, pero sí en determinados sectores del esquema. Aún no están disponibles Pablo Barrios y Nico González, por sendas lesiones musculares. Es el quinto partido de baja para el centrocampista internacional español, crucial para Simeone, y el segundo seguido para el extremo argentino.

José María Giménez para el centro de la defensa, Johnny Cardoso para rebajar la carga de Koke Resurrección en el medio centro, Alex Baena o Thiago Almada también para esa zona o Alexander Sorloth en el ataque, si da descanso a Antoine Griezmann o Julián Álvarez, goleador dos veces en los últimos tres duelos desde su reencuentro tras once choques sin marcar, surgen como opciones más visibles para cambios en el once titular.

Porque el martes llega el Brujas, también con menos de 72 horas entre partidos. Serán 67 horas y 45 minutos desde el final contra el Espanyol al principio de un encuentro definitivo para el Atlético, después del 3-3 de la ida, cuando malgastó un 0-2 y un 2-3.

El Espanyol visita al Atlético en uno de sus momentos más delicados de la temporada, después de sumar dos puntos de los últimos 14 posibles y sin haber ganado todavía en este año 2026, pero con la convicción de revertir la racha ante cualquier rival y escenario.

El equipo catalán insiste en recuperar sus señas de identidad. Mantener la seguridad defensiva, ya que ha encajado 16 dianas desde enero, es clave. El cuerpo técnico, liderado por Manolo González, insiste en mantener la competitividad y la tensión. Sin ofrecer su mejor versión, afirman, el Espanyol puede ser vulnerable.

Con urgencias en cuanto a puntos, pero con la confianza en sus opciones, el Espanyol afronta el partido contra el Atlético de Madrid como una oportunidad. Lo hace sin su capitán, Javi Puado, lesionado de larga duración. Tampoco estará el central Calero, que ultima su recuperación.

El escenario que le espera al Espanyol es complicado. Al margen del rendimiento del Atlético como anfitrión esta temporada, donde únicamente ha cedido un empate y una derrota en LaLiga EA Sports, los catalanes únicamente han ganado una vez en sus últimas doce visitas al feudo rojiblanco: fue en la campaña 2017-18, por 0-2.

Eso sí, los dos últimos precedentes, correspondientes a las campañas 2024-25 y 2022-23, acabaron en empate. Los blanquiazules asumen que es un reto futbolístico, pero no renuncian a regresar a Barcelona con los tres puntos.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko o Giménez, Ruggeri o Hancko; Giuliano, Llorente, Johnny, Baena; Julian Álvarez y Lookman o Sorloth.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Dolan, Urko, Pol Lozano, Ramon Terrats; Kike García y Pere Milla.

Árbitro: Alejandro Muñiz (C. Gallego).