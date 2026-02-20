Un candidato a la presidencia del Barça promete ubicar a los turistas en la tercera grada

Todo ello "sin perder dinero", según ha anunciado el líder de la precandidatura ‘Moviment 42’, que en un acto celebrado en su sede electoral.

Ciria ha asegurado que, de ganar los comicios, tiene un acuerdo cerrado con "una marca de primer nivel mundial" que patrocinará el carné físico -ahora su formato es digital- que reportará 30 millones de euros en cinco años a las arcas del club.

"A través de un acuerdo único, el nombre de esta empresa aparecerá en el carné físico y pagará el diferencial entre el aumento que quiere realizar el señor Laporta y nuestra propuesta de congelar el precio de los abonos durante nuestro mandato”, ha desvelado Ciria, quien ha añadido que esta compañía ha puesto como condición que el club rompa el acuerdo de patrocinio con el Congo.

El financiero ha presentado las líneas maestras de su proyecto social acompañado del abogado Marc Duch, el hombre fuerte de ‘Moviment 42’ en dicha área. Duch ha calificado de "histórica" la propuesta de situar a todos los socios abonados de la tercera grada en el primer y segundo anfiteatro.

"Nuestra obsesión es blindar la primera y segunda grada para los socios del Barça", ha apostillado Ciria. De esta manera, las localidades libres que dejarían dichos socios se reservarían para las entradas destinadas al público general, que actualmente adquieren muchos de los turistas que visitan la ciudad de Barcelona.

"Hay estudios de estadios reales en el que la posición del público general no altera la capacidad de ingresos de una entidad. ¿Por qué estamos vendiendo experiencias que son nuestras a otros? ¿Cómo podemos tener una política que expulse a los socios permanentemente? El turista irá a la tercera grada; la primera y la segunda grada serán solo para socios, y ganando dinero”, ha argumentado Duch.

Concretamente, Ciria prevé ganar dinero con esta reubicación, concretamente 13 millones de euros, según sus estimaciones, ya que considera que el "turista ocasional" estará dispuesto a vivir la experiencia de vivir un partido en el Spotify Camp Nou independientemente de la ubicación de sus localidades.

Además de estas dos medidas, ‘Moviment 42’ ha esbozado un plan para "fidelizar" al socio a través de un descuento anual del 1% del abono a partir de los diez años de antigüedad, mientras que los socios que no cuenten con una localidad en el estadio gozarán de dos entradas al año para presenciar los partidos del primer equipo.

"El respeto lo manifestamos con el honor a la trayectoria a los socios más veteranos, hay muy poco reconocimiento a la gente que lleva 20, 30 o 50 años apoyando este club", ha denunciado Duch.

La grada de animación es otro de los puntos que pretende potenciar Ciria si es elegido presidente de la entidad azulgrana. Actualmente, el estadio no cuenta con un grupo de animación, pese a los intentos de la junta directiva saliente de llegar a un acuerdo con este grupo de aficionados.

En este sentido, ‘Moviment 42’ prevé destinar entre 2.500 y 4.000 localidades del recinto ubicado en el barrio de Les Corts a una grada de animación "abierta", a la que pueda sumarse cualquier socio, y "democrática", siempre bajo la supervisión de los Mossos d’Esquadra.