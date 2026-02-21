Brais Méndez vuelve al once y Fonseca debuta como titular

El entrenador estadounidense de la Real ha optado por volver a introducir a Brais Méndez tras cumplir dos partidos de sanción en detrimento de Soler, que ha pasado una semana ajetreada con una gastroenteritis y el nacimiento de su hijo.
Además, Gorrotxategi y Turrientes volverán a salir de inicio como lo hicieron en San Mamés.
Por su parte, el técnico uruguayo del Oviedo hará debutar y como titular a su compatriota Nico Fonseca. Junto a él, vuelve a apostar por sus hombres de confianza y un Javi López que jugará ante el que es su equipo.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Guedes y Oyarzabal.
Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Fonseca, Sibo, Reina; Hassan, Chaira y Viñas.