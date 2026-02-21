Fútbol Internacional
21 de febrero de 2026 - 09:00

Brais Méndez vuelve al once y Fonseca debuta como titular

San Sebastián, 21 feb (EFE).- Pellegrino Matarazzo apuesta por Brais Méndez y Guillermo Almada introduce de inicio al debutante Fonseca, para el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports que se disputa este sábado en Anoeta.

El entrenador estadounidense de la Real ha optado por volver a introducir a Brais Méndez tras cumplir dos partidos de sanción en detrimento de Soler, que ha pasado una semana ajetreada con una gastroenteritis y el nacimiento de su hijo.

Además, Gorrotxategi y Turrientes volverán a salir de inicio como lo hicieron en San Mamés.

Por su parte, el técnico uruguayo del Oviedo hará debutar y como titular a su compatriota Nico Fonseca. Junto a él, vuelve a apostar por sus hombres de confianza y un Javi López que jugará ante el que es su equipo.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Guedes y Oyarzabal.

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Fonseca, Sibo, Reina; Hassan, Chaira y Viñas.