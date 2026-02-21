Fútbol Internacional
21 de febrero de 2026 - 20:15

Osasuna lamenta incidentes en El Sadar tras su triunfo ante el Real Madrid

Pamplona (España), 21 feb (EFE).- Osasuna lamentó en un comunicado los incidentes ocurridos en El Sadar tras el triunfo ante el Real Madrid (2-1), que dejaron "escenas de pánico" y afectaron a socios en el momento de salir del estadio, con cargas policiales en uno de los fondos.

Por EFE

"El Club Atlético Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos tras la disputa, esta noche, del encuentro ante el Real Madrid", publicó en un comunicado en su web.

"El club lamenta las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo", añadió lamentando los hechos ocurridos.