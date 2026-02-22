3-1.Endrick, primera derrota en Francia; Moreira tumba al Lyon

El conjunto de Paulo Fonseca había ganado todos sus partidos desde que Endrick llegó al equipo. Acumulaba siete victorias seguidas en la Ligue 1, trece entre todas las competiciones. No perdía desde el 7 de diciembre, en el campo del Lorient, en la competición francesa.

La buena racha se acabó en el Estadio de la Meinau ante un rival que llevaba tres encuentros sin ganar y que estaba instalado en el ecuador de la clasificiación. El Lyon perdió una buena ocasión para amenazar el segundo puesto del Lens, del que le separan siete puntos.

Pero siempre tuvo el marcador en contra el Lyon que recuperó a Endrick en relación a la jornada anterior. El brasileño cumplió su partido de sanción y lideró el ataque visitante pero sin acierto.

El Estrasburgo tomó ventaja cerca del descanso, en el minuto 37, con el gol del marfileño Martial Godo a pase de Diego Moreira que hizo el segundo, al inicio de la segunda parte, con un tiro muy lejano, desde fuera del área, que sorprendió al meta checo Dominik Greif.

El Lyon reaccionó y siete después, en el 59, acortó distancias. Un pase desde la izquierda de Roman Yaremchuk fue aprovechada por Corentin Tolisso que llegó de atrás para recoger el centro y marcar el único tanto del equipo de Fonseca.

Tuvo cerca el empate el Lyon, pero sentenció el Estrasburgo de penalti, por una falta dentro del área del angoleño Clinton Mata sobre el marroquí Samir El Mourabet que ratificó el VAR y que transformó el argentino Joaquin Penichelli.

El triunfo coloca al Estrasburgo en puertas de la zona europea, a tres del Stade Rennes y el Lille, que van por delante. El Lyon sigue tercero, con cinco de ventaja sobre el Marsella, a siete del Lens y a nueve del líder, el París Saint Germain.