Diego Gómez lleva nueve tantos con Las Gaviotas

Con ello, el futbolista guaraní Diego Gómez llegó a nueve anotaciones entre todas las competiciones y se mantiene como el segundo máximo goleador de Las Gaviotas.

El Brighton puso fin a una racha de seis partidos sin ganar en la Premier League luego de imponerse al Brentford (2-0) a domicilio.

El volante Diego Gómez fue una de las grandes figuras del encuentro al contribuir con un tanto. El ex del Libertad abrió el marcador al filo de la media hora (30’) después de aprovechar un rebote en el área para enviar el esférico al fondo de la red por una esquina de la portería rival.

El paraguayo llegó así a nueve dianas en 29 partidos disputados entre todas las competiciones y ya es el segundo máximo goleador de Las Gaviotas en el curso actual; sólo Danny Welbeck (10) ha marcado más goles.

Gómez repitió como titular y disputó 76 minutos antes de salir de cambio. El Brighton se colocó provisionalmente en el puesto 12 de la tabla con 34 unidades. AFP