El protagonista de la jornada 25: Raúl García, un gol que cambia la Liga y la historia

Recién instalado en el liderato de la competición, la estancia en la cima de la tabla ha durado una jornada en el Real Madrid, batido en su visita a El Sadar donde sufrió desde los primeros minutos. Primero cuando el croata Ante Budimir anotó el 1-0 al transformar el penalti. Después, a pesar de que el triunfo parecía cerca del combinado de Álvaro Arebeloa, con una rápida acción de Raúl García que dejó en evidencia a la defensa madridista y feliz a la afición navarra.

Fue gracias a una definición impecable del futbolista de Olesa de Montserrat (Barcelona), de 25 años, que dejó sin reacción a su rival y que acabó con una racha de quince temporadas sin poder vencer al Real Madrid en Navarra.

Hubo permuta de goleadores para hacer frente al equipo de Álvaro Arbeloa que llevaba una trayectoria impecable en LaLiga. Siete victorias seguidas para irrumpir en el liderato de la competición. No conocía la derrota en este torneo Arbeloa desde que llegó al banquillo. Sufrió batacazos en la Copa del Rey, en la fase liga de la Champions.. pero no en liga. Ahora, sí.

Saltó al campo en el momento oportuno Raúl García. En el 67, en lugar de Budimir. Atacante por atacante. Pero a los cuatro minutos, el Real Madrid lograba empatar por medio de Vinicius. El choque estaba en el aire y el Real Madrid apretaba más. Buscaba el triunfo.

Es lo habitual que suele jugar este barcelonés que pronto se marchó con su familia a Granada e inició su carrera en el Betis. Primero en el filial y después en el primer equipo, en el que estuvo tres temporadas más otra que fue cedido al Mirandés. Sin embargo, hace tres temporadas se marchó al Osasuna. Cumple su terer año, siempre con más o menos protagonismo.

Suplente en LaLiga, titular en la Copa del Rey, aprovechó sus minutos sobre el césped y logró un gol decisivo. Histórico para su club, determinante para el cambio en la Liga. Y en el momento justo. Una pérdida de balón de Dani Ceballos en el centro del campo, una conducción de Raúl Moro, el asistente. La pelota para Raúl García, dentro del área. Regate en seco a Raúl Asencio y cara a cara, mano a mano con Thibaut Courtois y toda la portería para el objetivo. No falló. Culmino con un tiro por el palo largo. El balón entró. El Real Madrid se quedó sin capacidad de reacción y dejó el liderato en manos del Barcelona, que este domingo lo recuperó.

"Ha sido una sensación increíble porque ya hacía quince años que no ganábamos al Real Madrid aquí y eso era una barbaridad. La afición merecía un triunfo así. Pero el equipo ha hecho un partidazo. Me parece que no han tenido muchas ocasiones y afortunadamente pudimos meter ese gol", dijo Raúl García tras el triunfo.

El atacante dijo que el tanto anotado es "una jugada que suelo hacer mucho y en Segunda ya había marcado alguno así. He visto venir rápido al defensa y sabía que iba a ir al suelo".

El tanto de Raúl García forma parte ya de la historia del club navarro. Fue la rúbrica a un triunfo que echa la mirada tres lustros atrás, cuando Camuñas, en el 2011, selló la, hasta ahora, último partido ganado como local del conjunto rojillo frente el Real Madrid. Un gol en la memoria de Raúl García y en la de la vida del Osasuna.